Першим українським чиновником, що вакцинувався від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я. Щеплення від COVID-19 Максим Степанов зробив публічно. Процедуру показали на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва. Міністр сказав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Зараз в країні прищепили трохи більше 3 тисяч осіб.