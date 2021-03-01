Максим Степанов вакцинувався від коронавірусу [ Редактировать ]
Першим українським чиновником, що вакцинувався від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я. Щеплення від COVID-19 Максим Степанов зробив публічно. Процедуру показали на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва. Міністр сказав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.
Нагадаємо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Зараз в країні прищепили трохи більше 3 тисяч осіб.
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