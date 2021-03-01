На 83 році помер перший очільник Міністерства закордонних справ України часів Незалежності Анатолій Зленко. Він був міністром закордонних справ двічі: у 1990-1994 та 2000-2003 роках.

Протягом року після отримання незалежності України спромігся встановити дипломатичні відносини з понад десятком країн світу. Також Зленко обіймав посади постійного представника України при ООН, посла у Франції та Португалії. Вільно володів чотирма мовами: англійською, іспанською, португальською та французькою. І одним з перших заявив про необхідність інтеграції України до Євросоюзу.