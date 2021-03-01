После смерти предпринимателя Леонида Гайшука осталось наследство в виде недвижимого имущества, общей площадью около 27 000 кв.м., принадлежащего лично ему и корпоративных прав на три предприятия. Последние являются собственниками денежных средств, находящихся на счетах в банках в сумме более 13 млн.грн. и движимого имущества в виде оборудования, готовой продукции, сырья на общую сумму более 75 млн. грн., сообщает Дозор.UA.

В настоящее время Нацполиция (следователь Горохов А.Г.) расследует дело о, якобы, незаконном завладением имуществом Л. Гайшука и его харьковских предприятий неизвестными лицами. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины (прокурор Манжилей М.В.). По словам адвоката предприятий ЧФ "АЛЕКС-3", ЧП "АЛЕКСВУД" и ООО "НВ ФАБРИК" Ольги Корневой, складывается впечатление, что Главное следственное управление (ГСУ) НПУ и процессуальные руководители Офиса генпрокурора (ОГП) активно создают условия для расхищения всего движимого имущества и денежных средств указанных предприятий на общую сумму более 88 000 000 (!) гривен.

При этом, со слов адвоката, и ГПУ, и ОГП, на сегодняшний день осуществляют действия в пользу лишь одной наследницы – Полуэктовой Марии, которой по окончании законной процедуры наследования должна достаться доля не более 1/3. Тогда как вторая сторона (двое малолетних сыновей Л.Гайшука в возрасте 5 лет и 1 год), которую следствие преподносит как "рейдеров", претендует на 2/3 наследственной массы.

Как сообщают СМИ, интересы Марии Полуэктовой также лоббируют некто Михаил Гончаренко ("Гончарик") и его зять – бывший сотрудник СБУ Игорь Киреев, имеющие широкие коррупционные связи как в МВД, так и в ОГП.

Единственно возможным вариантом получения контроля над предприятиями (до вступления сыновей Л.Гайшука в наследство) и получения доступа к распоряжению движимым имуществом для семьи Полуэктовых остается наложение через суд ареста на корпоративные права субъектов хозяйствования и все объекты недвижимого имущества с последующей передачей их в управление Нацагентству по розыску активов - АРМА. Последний месяц, накануне 5-й годовщины со дня создания данного агентства в прессе не единожды звучала точка зрения о том, что АРМА превратилась в инструмент легального рейдерства и давления на бизнес.

И действительно, Нацагентство самостоятельно управление имуществом не осуществляет и нередки случаи, когда "интересные" объекты передаются в управление "своим" управителям, которые впоследствии расхищают имущество и исчезают. Подобная схема, по мнению адвокатов, с легкой руки следствия и Офиса генпрокурора может быть реализована и в Харькове. Судите сами: ГСУ уже в третий раз обратилось с нарушением подсудности в Святошинский райсуд столицы, судья которого Новик В.П. 3 февраля 2021 года приняла очередное решение об аресте имущества и передаче его в управление АРМА.

Однако, благодаря четким действиям адвокатов 18.02.2021 г. Печерский районный суд г.Киева суд вновь снял арест с имущества, в очередной раз разрушив планы рейдеров. Ранее наложенный судьей Святошинского районного суда г.Киева Петренко Н.О. арест на имущество для передачи его в АРМА был также отменен 20 января с.г. Печерским районным судом.

Таким образом, Нацагентство в руках ОГП и Нацполиции, действительно служит инструментом, фактически, легального рейдерства.

"АРМА должна прекратить "кошмарить" бизнес, портить инвестиционный климат в стране, а начать выполнять свои прямые функции - качественно управлять арестованным имуществом, - считает заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВРУ Галина Янченко. - Этого ждут все украинские и иностранные инвесторы».

По словам Ольги Корневой, все ходатайства ГСУ по аресту и передаче в управления АРМА, касаются только объектов недвижимого имущества и корпоративных прав. Следует отметить, что только переданное в управление АРМА имущество, управитель не имеет прав отчуждать. В этой связи у адвоката возникает логичный вопрос: почему следствие ни разу не ходатайствовало о передаче движимого имущества и денежных средств в управление в Нацагентство и даже не делало попыток описать его, хотя именно оно и является, по версии следствия) объектом преступных посягательств?

Если бы ГСУ Нацполиции действительно объективно расследовало дело и защищало интересы ВСЕХ наследников, то движимое имущество также было бы описано и передано в управление АРМА. В сегодняшних же обстоятельствах следствие и процессуальные руководители ОГП активно создают условия семейству Полуэктовых для безнаказанного расхищения движимого имущества ЧФ "АЛЕКС-3", ЧП "АЛЕКСВУД" и ООО "НВ ФАБРИК" на общую сумму более 88 млн.грн., утверждает адвокат О. Корнева.