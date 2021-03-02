У Парижі організували тиждень високої моди онлайн [ Редактировать ]
Тиждень високої моди організували студенти-дизайнери у Парижі. Традиційно подія триватиме 10 днів. Та цього року - в форматі онлайн.
Автори зможуть представити свої нові моделі у презентаціях або навіть у спеціальних фільмах. Поряд із провідними брендами колекції одягу представлять також 48 студентів-магістрів Паризького інституту моди.
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