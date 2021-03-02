Ситуація у Білорусі: чому протести майже завершились?

Не спокійно в Білорусі. Через масові жорстокі репресії проти людей, які виходять на протести, та незаконні арешти рада ЄС вирішила ще на рік продовжити санкції щодо Олександра Лукашенка