Поліція Ізраїлю слідкує за самоізоляцією туристів за допомогою браслетів [ Редактировать ]
Технології замість карантину. В Ізраїлі всім, хто приїжджає з-за кордону, пропонують надягти браслет-трекер, щоб уникнути самоізоляції. Пілотний проєкт запустили 1 березня в аеропорту Бен Гуріона. Раніше всім прибулим треба було відсидіти два тижні у готелі, який оплачував уряд.
Віднині по прильоту можна надягти браслет і залишатися вдома. Девайс - легкий і водостійкий, підключається до смартфона за допомогою програми. Якщо людина покине будинок до завершення карантину, поліція отримає сигнал через додаток.
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