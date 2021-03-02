В Ізраїлі всім, хто приїжджає з-за кордону, пропонують надягти браслет-трекер, щоб уникнути самоізоляції

Технології замість карантину. В Ізраїлі всім, хто приїжджає з-за кордону, пропонують надягти браслет-трекер, щоб уникнути самоізоляції. Пілотний проєкт запустили 1 березня в аеропорту Бен Гуріона. Раніше всім прибулим треба було відсидіти два тижні у готелі, який оплачував уряд.

Віднині по прильоту можна надягти браслет і залишатися вдома. Девайс - легкий і водостійкий, підключається до смартфона за допомогою програми. Якщо людина покине будинок до завершення карантину, поліція отримає сигнал через додаток.