Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2021 году пандемия коронавирусной инфекции, захлестнувшая мир, не сможет полностью закончиться. Но считается возможным преодоление худших последствий COVID-19.

Наихудшими последствиями пандемии в настоящее время являются госпитализации в состояниях различной тяжести, летальные исходы, а также трагедии, которые связанны с коронавирусом.

Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией.

Читайте также, всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель. Вспышки инфицированности наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Кроме того, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок, поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса, поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

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