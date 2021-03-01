ВОЗ снова зафиксировала рост числа случаев COVID-19 в мире [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель.
Об этом во время брифинга сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", - сказал Гебрейесус.
Он уточнил, что вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
Читайте также, новый штамм коронавируса снижает эффективность вакцины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин
При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов
Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19
Европейская комиссия пообещала выделить дополнительные средства для расширения возможностей по решению проблемы мутации коронавируса