Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель.

Об этом во время брифинга сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", - сказал Гебрейесус.

Он уточнил, что вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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