В Киеве полиция накрыла сеть борделей в арендованых квартирах Источник: Национальная полиция Украины

Столичные правоохранители разоблачили двух женщин, которые организовали в Киеве сеть по предоставлению интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что организатором "стартапа" по предоставлению интимных услуг является 42-летняя жительница Киевской области. Она арендовала квартиры в Киеве, которые на время становились "гнездами разврата", подыскивала кандидаток для занятия проституцией и размещала в интернете объявления о "горячих девушках, которые составят компанию".

Ей помогала сообщница - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера и заведовала финансовой частью: принимала звонки от клиентов, собирала деньги за оплату интимных услуг и рассчитывалась с девушками.

Час "отдыха" стоил клиентам от 1000 до 1500 грн. Полученные деньги проститутки перечисляли на банковские карточки сутенерши, который потом с ними рассчитывалась.

Сообщницы постоянно меняли номера мобильных телефонов и адреса притонов, однако полицейским удалось задокументировать их деятельность.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранток и в арендованных квартирах. В качестве доказательства изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

За сутенерство, вовлечение девушек в занятия проституцией и содержание мест разврата (ст. 303 Уголовного кодекса Украины) сообщницам грозит до семи лет лишения свободы.

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