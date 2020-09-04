Крупнейший бордель Европы обанкротился: на улице оказались сотни "жриц любви" [ Редактировать ]
В немецком Кельне обанкротился бордель Pascha - крупнейший в Европе. Причиной стал карантин из-за COVID-19 и запрет на проституцию в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает "МК.ру".
Публичный дом располагается в 11-этажном здании и насчитывает 120 проституток на внештатной основе и около 60 сотрудников только в обслуге, включая массажистов и поваров. До карантина "жрицы любви" принимали ежедневно до 1000 клиентов.
Директор публичного дома Армин Лобшайд заявил местным СМИ, что бордель израсходовал все свои финансовые резервы во время запрета на проституцию, введенного из-за пандемии коронавируса 5 месяцев назад.
Мы не можем ничего планировать. Мы могли бы предотвратить банкротство с помощью банков, если бы были уверены, что в начале следующего года опять сможем работать.
Директор "дома разврата" пожаловался, что оказание платных секс-услуг в Германии продолжается, но только анонимно и без уплаты налогов. Закрытие властями публичных домов переводит проституцию в подполье, что угрожает здоровью и безопасности женщин.
Публичный дом Pascha открылся в январе 1972 года под вывеской Eros Center, он стал первым в Европе многоэтажным борделем. В 1995 году сменился владелец Eros Center, а название борделя поменяли на Pascha.
Семь этажей заведения отвели под сдаваемые проституткам 126 комнат. Барышням с пониженной социальной ответственностью аренда обходилась в 180 евро в сутки. Сюда было включено питание, медобслуживание и 20 евро ежедневного налога, взимаемого с проституток властями.
Состав секс-работниц был интернациональный, лишь около трети из них - немки. До коронавируса бордель работал круглосуточно. Клиенты платили по 5 евро за вход, а затем вели переговоры напрямую с женщинами, которые работали самостоятельно и оставляли себе все деньги. К примеру, оральный секс стоил 50 евро.
В соседних Нидерландах власти разрешили борделям открыться с 1 июля. Всем клиентам на входе предписали проходить проверку на симптомы коронавируса.
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