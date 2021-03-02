Погода до конца недели: где пройдет дождь [ Редактировать ]
До конца рабочей недели в Украине время от времени местами возможны осадки - ближайшей ночью на востоке небольшой мокрый снег и дождь, 5 марта по стране, кроме юга, также ожидается небольшой дождь, на северо-западе с мокрым снегом.
По прогнозу синоптиков, 3-4 марта в Украине без осадков, лишь ближайшей ночью в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 3 марта от 3° тепла до 2° мороза, 4 марта 0-5° мороза, днем 5-12° тепла, завтра на востоке и северо-востоке - 2-7° тепла.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 1° мороза, днем 7-9° тепла.
В пятницу, 5 марта, в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на северо-западе с мокрым снегом; температатура ночью 0-5° тепла, днем 1-7°, в южной части 10-15° тепла.
Днем 4 марта в большинстве областей, 5 марта на востоке и юго-востоке страны местами усиление ветра до 15-20 м/с.
Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.
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