Когда Масленица в 2021 году в Украине: традиции и запреты [ Редактировать ]
Масленица считается одним из древнейших праздников, который происходит еще с языческих времен. В этом году, праздник Масленицы в Украине будут отмечать 8 марта.
Когда Масленица в 2021 году
Чтобы узнать, на когда приходится празднование Масленицы, надо от даты Пасхи (2 мая) вычесть 48 дней до Великого поста (15 марта), а потом еще неделю перед началом поста.
Таким образом, дата Масленицы в 2021 году выпадет на понедельник, 8 марта, а завершится праздник в воскресенье, 14 марта. По-другому это воскресенье называют Прощеным.
Гулять Масленицу принято целую неделю. Люди верили, что за все это время злые силы устанут от шума и гама и покинут все дома.
Масленицу называют так, потому что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные блюда, а вот молочные продукты еще можно было употреблять. В народе этот праздник ассоциируется с вкусными печеными блинами и веселыми гуляниями. Основная цель такого шумного веселья заключалась в том, чтобы разбудить весну от сна и прогнать холод и морозную погоду.
Как праздную Масленицу в 2021 году
- Понедельник 8 марта – первый день Масленицы, называется "Встреча". В этот день принято приглашать к себе в гости родственников и угощать их разнообразными блинами и сладостями. В народе есть также обычай ставить в центре празднования соломенную куклу, которая будет стоять до окончания торжеств.
- Вторник 9 марта – второй день Масленицы называется "Заигрывание". В этот день принято веселиться и кататься на санках.
- Среда 10 марта – третий день праздника называется "Лакомка". Хозяйки готовят много вкусных блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.
- Четверг 11 марта – четвертый день громких празднований называется "Разгуляй". В этот день народные гуляния должны продолжаться с утра до вечера.
- Пятница 12 марта – пятый день Масленицы называется "Тещины вечеринки". Зять должен в этот день пригласить тещу с тестем в свой дом и приготовить для них блины. Верят, что такие гости могут примирить семьи, у которых ранее были конфликты.
- Суббота 13 марта – шестой день празднования называется "Посиделки золовки". В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родных родителей и родителей мужа.
- Воскресенье 14 марта – седьмой день Масленицы традиционно сопровождается "Прощеным воскресеньем". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которыми вы виноваты. Прощеное воскресенье очень светлый день перед Великим постом. В последний день Масленицы сжигают куклу из соломы.
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