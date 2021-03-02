ЧП на Запорожской АЭС: убита военнослужащая Нацгвардии [ Редактировать ]
Источник: Энергоатом
В городе Энергодар на территории Запорожской АЭС нашли мертвой военнослужащую Национальной гвардии, которая охраняла станцию. Об этом сообщает Energodar NEWS.
2 марта около полудня 33-летнюю женщину, которая служила в воинской части 3042, нашли на посту охраны с огнестрельным ранением головы.
Ни в полиции, ни в Нацгвардии, ни на ЗАЭС подозрительный инцидент официально не комментировали.
Известно, что смертельный выстрел был произведен из табельного пистолета "Макарова". Был это суицид, убийство, или несчастный случай предстоит установить следствию. На месте происшествия работает криминалистическая лаборатория.
Ранеее сообщалось, что под Луганском военнослужащий застрелил солдата и выдал его смерть за суицид.
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