Візит на передову: ЄС закликає Росію забезпечити повний доступ спостерігачів на окуповану територію України [ Редактировать ]
Євросоюз закликає Росію забезпечити повний доступ спостерігачів на окуповану територію України. Про це під час візиту на Луганщину заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Разом з президентом Володимиром Зеленським він відвідав пункт пропуску в місті Щастя. КПВВ відкрили ще в листопаді. Утім бойовики блокують його роботу - під приводом пандемії. Під час візиту голова Європейської ради також заявив про необхідність продовження антиросійських санкцій.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я глибоко вдячний Європейському союзу та особисто президенту Мішелю за дипломатичну підтримку, за санкційний тиск на Російську федерацію за невиконання нею Мінських домовленостей та деокупації українських територій.
Шарль Мішель, голова Європейської ради:
Росія не відобразила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому економічні санкції проти неї залишаємо. Федерація - є частиною цього конфлікту, а не посередником. Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ місії ОБСЄ до всіх територій України. І пандемію вона не повинна використовувати за привід для подальшого відмежування непідконтрольних територій від України.
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