Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську звинуватили у спробі захоплення влади.

Слідчий комітет країни інкримінує їй підготовку захоплення адмінбудевель та масових безладів. Як доказ представили відеозапис, на якому начебто Тихановська з поплічниками обговорюють придбання електрошокерів та газових балончиків для сутичок із силовиками.

У пресслужбі Тихановської звинувачення спростували: мовляв, опозиціонерка завжди виступала лише за мирні методи.

Нагадаємо, Світлана Тихановська разом з дітьми уже кілька місяців перебуває в Литві. А її чоловік, Сергій - за ґратами в Білорусі.