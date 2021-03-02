Світлану Тихановську звинуватили у спробі захоплення влади [ Редактировать ]
Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську звинуватили у спробі захоплення влади.
Слідчий комітет країни інкримінує їй підготовку захоплення адмінбудевель та масових безладів. Як доказ представили відеозапис, на якому начебто Тихановська з поплічниками обговорюють придбання електрошокерів та газових балончиків для сутичок із силовиками.
У пресслужбі Тихановської звинувачення спростували: мовляв, опозиціонерка завжди виступала лише за мирні методи.
Нагадаємо, Світлана Тихановська разом з дітьми уже кілька місяців перебуває в Литві. А її чоловік, Сергій - за ґратами в Білорусі.
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