Івано-Франківщина потерпає від спалаху COVID-19 [ Редактировать ]
Лікарні - переповнені, хворих кладуть просто у коридорах. На Івано-Франківщині нині найгірша ситуація із захворюванням на коронавірус. Не рятує й мобільний госпіталь, який облаштували півтора тижня тому.
Тож пацієнтів доводиться везти до лікарень інших областей. А від минулого тижня Прикарпаття у "червоній зоні", там діють суворі карантинні заборони, в'їзд у регіон - обмежений.
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