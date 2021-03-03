"Зелена перепустка" - таку назву матиме паспорт вакцинації, з яким можна буде подорожувати в ЄС

"Зелена перепустка" - таку назву матиме паспорт вакцинації, з яким можна буде подорожувати в ЄС. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поділяють такі наміри не всі лідери Євросоюзу. Більше подробиць в Олени Абрамович.

Цифрова "зелена перепустка" полегшить життя європейців. Створюють її для того, щоб люди могли безпечно подорожувати Євросоюзом та за його межі - як для роботи, так і для відпочинку, - саме з такими словами презентувала майбутній документ очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Green Pass - або ж "зелена перепустка" міститиме всю інформацію, пов'язану з ковідом і конкретною особою.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Цього місяця ми представимо законодавчу пропозицію щодо цифрової "зеленої перепустки". Мета - забезпечити доказ того, що людина щеплена; результати тестів для тих, хто ще не був імунізований. Інформацію про одужання після COVID-19.

До змісту такої перепустки в більшості країн-членів претензій не має. А от із обіцянками, які саме привілеї надасть цей документ, не варто поспішати, - заявили ряд лідерів.

Інґріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви:

Не сумніваюся, що зараз багато хто хоче зробити щеплення, якщо буде достатньо вакцини. Поки держава не може надати таку можливість, тому і великих привілеїв обіцяти ніхто не може.

Можливо, "зелена перепустка" знадобиться для закордонних подорожей, але ні в якому разі для входу в бар, театр чи кіно, - запевнила литовська прем'єрка.

А от у Бельгії навіть привілеї для подорожан назвали дискримінацією. Бельгійська міністерка закордонних справ Софі Вільмес категорично проти такої ідеї.

Софі Вільмес, міністр закордонних справ Бельгії:

Цифрова "зелена перепустка" - це фактично паспорт, який дозволяє вам потрапити на певну територію. І попри те, що тут йдеться і про тести, і про імунізацію, ми побоюємося, що вакцинація стане фільтром для допуску до країн. А це, на нашу думку, - дискримінація.

Південні країни ЄС, які потерпають без туристів, навпаки - нетерпляче чекають, коли "зелені паспорти" почнуть діяти. Португальський міністр охорони здоров'я назвав затвердження документа "поверненням до нормальності". А в Єврокомісії ще раз повторили: врахували дискримінаційні загрози.

Крістіан Віганд, пресофіцер Єврокомісії:

Що стосується використання цієї довідки під час перетину кордонів, то окрім даних про вакцинацію, вона міститиме й іншу інформацію - це і дані про тестування, і про одужання після ковіду.

Уніфікований документ уже розробляють. І планують презентувати в Брюсселі 17 березня. А почати використовувати сподіваються вже влітку.