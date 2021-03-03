У Черкасах уже півтора десятиліття не можуть відремонтувати трасу, яка веде до міської промзони

Не дорога, а суцільна вирва! У Черкасах уже півтора десятиліття не можуть відремонтувати трасу, яка веде до міської промзони. Нею користуються всі, втім хто має латати дірки - визначитися не можуть! Про нічийне бездоріжжя - Станіслав Кухарчук.

Це не річка, і навіть не ставок - а звичайна калюжа на дорозі. І майже кожен хоче її оминути!

А чого не по дорозі ? - А не, я лучше обмину.

Та от вантажівкам із дороги нікуди дітися. Шлях веде до промислової зони, де розташовано чимало підприємств.

Форсувати таке озеро легкові авто не наважуються. Водії кажуть, воно тут утворюється постійно - тільки-но починає танути сніг чи йде дощ. Причиною всьому - величезні ями.

Вадим Москаленко, житель Черкас:

Не знаєш - чи доїдеш, чи не доїдеш, застрягнеш - не застрягнеш посеред дороги. Але доводиться їхати, бо робота - є робота.

Дорога хоч і пролягає промисловою зоною, але рух тут інтенсивний. А ремонтували покриття понад півтора десятиліття тому. На противагу трасі Р10, яку нещодавно полагодили - шлях і зовсім має жалюгідний вигляд.

Пекельна дорога бере свій початок ось у цьому місці. Ліворуч від мене закінчуються Черкаси, праворуч - починається село Червона Слобода. І поки роками водії в тутешніх ямах розбивають свої автомобілі, керівництво цих населених пунктів намагається з'ясувати - кому належить цей шлях, і хто його власне має ремонтувати.

Дорога розділена майже навпіл. Частина належить Черкасам, частина - Червонослобідській ОТГ. У мерії пояснюють: свою не ремонтують, бо вона не входить до переліку стратегічних і першочергових.

Сергій Отрешко, директор департаменту зовнішньої інфраструктури Черкаського міськвиконкому:

Частина так, але тією частиною мало хто користується, а якщо мова йде про дорогу якраз, умовно назвемо так: від Чигиринського шляху до Спорт-Охоти - це однозначно землі сільської ради.

А от на ділянці, що належить ОТГ, жвавий рух транспорту. У сільраді про проблему знають, але вирішити її швидко не можуть. Пояснюють: їхньої частини - більше як кілометр, і ямковий ремонт їй уже не допоможе.

Олександр Литвиненко, голова Червонослобідської ОТГ:

Як розтане сніг, виготовимо проєктно-кошторисну документацію і тоді щось будемо робити. А так же кошти я не маю права виділити і все доповім депутатам.

На цей рік Червонослобідська ОТГ заклала в бюджеті 4 мільйони гривень на поточний ремонт доріг по всій громаді. Однак чиновники побоюються, що цих грошей не вистачить навіть на ремонт шляху в промзоні.