У Білорусі засудили журналістку та лікаря, які повідомили про відсутність алкоголю у крові загиблого протестувальника

У Білорусі засудили журналістку та лікаря, які повідомили про відсутність алкоголю у крові загиблого протестувальника. Катерина Борисевич пробуде за ґратами 6 місяців, Артем Сорокін - 2 роки. Саме вони повідомили, що загиблий Роман Бондаренко був тверезий.

Нагадаю, чоловіка побили силовики 11 листопада в одному з дворів Мінська. За офіційною версією, він був напідпитку. До публікації журналістів на цьому наголошував Олександр Лукашенко. Підсудних звинуватили в "розголошенні лікарської таємниці".