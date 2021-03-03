У Білорусі засудили журналістку та лікаря [ Редактировать ]
У Білорусі засудили журналістку та лікаря, які повідомили про відсутність алкоголю у крові загиблого протестувальника. Катерина Борисевич пробуде за ґратами 6 місяців, Артем Сорокін - 2 роки. Саме вони повідомили, що загиблий Роман Бондаренко був тверезий.
Нагадаю, чоловіка побили силовики 11 листопада в одному з дворів Мінська. За офіційною версією, він був напідпитку. До публікації журналістів на цьому наголошував Олександр Лукашенко. Підсудних звинуватили в "розголошенні лікарської таємниці".
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