Україна отримає понад півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca у рамках програми "Ковакс". Про це йдеться на сайті організації Юнісеф. І це не враховуючи ста сімнадцяти тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, про що повідомляли раніше. Терміни постачання мають бути відомі до кінця тижня.

Загалом за програмою "Ковакс" у ВООЗ сподіваються до кінця травня доправити щонайменше 237 мільйонів доз вакцин - у сто сорок дві країни світу.