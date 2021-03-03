Україна отримає вакцину у рамках "Ковакс" [ Редактировать ]
Україна отримає понад півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca у рамках програми "Ковакс". Про це йдеться на сайті організації Юнісеф. І це не враховуючи ста сімнадцяти тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, про що повідомляли раніше. Терміни постачання мають бути відомі до кінця тижня.
Загалом за програмою "Ковакс" у ВООЗ сподіваються до кінця травня доправити щонайменше 237 мільйонів доз вакцин - у сто сорок дві країни світу.
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