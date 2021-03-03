В среду, 3 марта, Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Мужчина, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов и заместителя главы этого ведомства, угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.

"В период с 2013 по 2014 год судья вмешивался в процесс судопроизводства, шантажировал и угрожал судье Хозяйственного суда Киева Алле Прыгуновой", - говорится в решении судей.

Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду. Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Ранее мы писали о том, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.