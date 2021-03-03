Скандального судью уволили за шантаж [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Мужчина, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов и заместителя главы этого ведомства, угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.
"В период с 2013 по 2014 год судья вмешивался в процесс судопроизводства, шантажировал и угрожал судье Хозяйственного суда Киева Алле Прыгуновой", - говорится в решении судей.
Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду. Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Ранее мы писали о том, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Говорили про роботу штабів у Єревані та Києві, про будівництво та реставрацію церков в Україні, а ще - про ситуацію у Вірменії
Які документи розглянути народні депутати, та чому знову заговорили про позачергове засідання Верховної Ради?
"Тарифним днем" обранці марили кілька тижнів. І нарешті - збулося, депутати хочуть розглянути всі тарифні ініціативи
Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержит проведение выборов в ОТГ, где они не состоялись по техническим причинам
Во вторник, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса