Суд разрешил задержать Шария [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, появилась информация о том, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.
Суд разрешил задержание подозреваемого.
Он также уточнил, что суд вынес решение еще на прошлой неделе. В частности, он удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил задержать Шария и доставить его в суд для избрания меры пресечения.
Напомним, СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию. Позже он не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он был объявлен в государственный розыск.
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