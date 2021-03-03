"Укрзализныця" с 7 марта прекращает продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Пока до 12 марта, но запрет может быть продолжен до конца усиленного карантина. Об этом сообщает пресс-служба монополиста.

Железнодорожное сообщение с двумя областями прерывется из-за "красного" уровня эпидемической опасности в этих регионах.

Также будет ограничена посадка и высадка пассажиров, которые приобрели билеты заранее на даты после 7 марта включительно, и тех, кто следует через "красную зону" транзитом.

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До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не коснутся пассажиров, чьи рейсы начнутся до 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

Остальным путешественникам придется скорректировать маршрут - выйти из поезда на станциях, расположенных вне "красной зоны", или воспользоваться другими видами транспорта.

Жителям Черновицкой области "Укрзализныця" предлагают воспользоваться составами до Киева со станций Залещики, Толстое и Чертков в Тернопольской области:

№ 357/358 Рахов - Киев;

№ 769/770 Каменец-Подольский - Киев.

Жителям Житомирской области предлагают воспользоваться станциями в соседних областях:

Рокитное-Волынское (поезд № 142/141);

Шепетовка (№ 13/14, № 43/44, № 235/236, № 97/98, № 45/46);

Полонное (№ 13/14);

Фастов (№ 142/141, № 13/14).

Станция Винница является транзитным хабом для поездов Западного, Одесского и Киевского направлений.

Напомним, что "Укрзализныця" прекратила продавать билеты на поезда в (из) Ивано-Франковскую область. С 26 февраля на Прикарпатье прекратил работу весь общественный транспорт - как городской, так и междугородний. Людям можно передвигаться только на личном автотранспорте или по спецпропускам.