Кабинет министров ограничил работу общественного транспорта в областях с "красной" зоной адаптивного карантина. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 24 февраля.

Документ вносит изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

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В частности, в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности устанавливается запрет на регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также на работу городского электротранспорта и метрополитена.

При этом, запрет не будет действовать на транзитные пассажирские перевозки и перевозки на легковых автомобилях, где не более пяти человек с учетом водителя и без учета лиц в возрасте до 14 лет. Также не подпадает под ограничения движение личного транспорта.

Перевозка служебным транспортом будет разрешена в случае обеспечения всех пассажиров средствами индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором полиция должна быть проинформирована за два дня до выполнения рейса.

Спецрейсы железнодорожного транспорта в пригородном сообщении разрешается выполнять в соответствии с решениями областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что постановление, принятое с доработкой в однодневный срок и с учетом возможных замечаний других министров, вступит в силу через семь дней после принятия.

Напомним, 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин. Ранее мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.

Также сообщалось, что Степанов объявил о начале вакцинации от коронавируса в Украине. В Украине уже вакцинировались 10 человек.

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