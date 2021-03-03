Гройсман про рік Уряду Шмигаля: Шалений ріст державних боргів та зниження реальних доходів українців [ Редактировать ]
Україна повертається в далеке минуле, коли в економіці держави здебільшого зростали борги і при цьому зменшувалися реальні доходи українців. Про це в ефірі "Україна 24" сказав лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.
"Хотів би мати можливість сказати, що ситуація розвивається в правильному напрямку, але, на жаль, немає жодної підстави говорити так. Заручники цього - звичайні українці! - сказав Володимир Гройсман. - Країна стала сильнішою, більш захищеною? Ні! У нас по всіх позиціях від’ємний показник. І це - відповідальність Уряду України!"
Володимир Гройсман звернув увагу, що виправдання падіння економіки пандемією – це неадекватна позиція, хоча б тому, що в 2014-2016-2019 роках Україна стикнулася з блокуванням 20% економіки через війну на Донбасі, з необхідністю швидко переорієнтувати ринки збуту, з іншими викликами. І при цьому економіка зростала.
"За нашого уряду ми зростали в капітальних інвестиціях – біля 600 млрд грн на рік. В 2020 році через КОВІД показник падав - на 204 млрд. грн. І це ступінь відповідальності Уряду, - сказав Володимир Гройсман. - Ми втратили 204 млрд грн капінвестицій. Це значить, що ми будемо робити менше речей (на цей показник). Шо робить уряд? Говорить про програму "5-7-9". Видали по ній 21 млрд. грн. Вони надали підтримку 10% тих, хто потребував підтримки".
За словами Володимира Гройсмана, прогнози про ріст економіки в 2021 році так само сумнівні, адже причинами зростання стануть ріст сировинних ринків і зростання витрат українців на опалення і гарячу воду.
"У мене душа болить! Ми повертаємося в минуле. Буде нарощування боргів, зниження темпів росту доходів людей. Що відбувається в освіті, медицині, культурі, децентралізації, з тарифами – ніхто не може сказати", - додав Володимир Гройсман.
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