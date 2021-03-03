Ураган из космоса вызвало взаимодействие заряженных частиц которые принес солнечный ветер к верхним слоям атмосферы/ фото: Хайтек

Ученые из Редингского университета смогли обнаружить в атмосфере Земли гигантский плазменный ураган. Такое явление наблюдается впервые.

Исследователи занимались моделированием магнитосферы планеты с помощью данных, полученных еще в 2014 году и нашли огромный вихрь, состоящий из плазмы. Его ширина достигала около тысячи километров, а вращался он на высоте сотен километров над Северным полюсом.

До сих пор не было уверенности в существовании ураганов с космической плазмой, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения невероятно.

Отмечается, что ураган из космоса вызвало взаимодействие заряженных частиц которые принес солнечный ветер к верхним слоям атмосферы. "Жизненный" путь вихря составлял около 8 часов. Он вращался против часовой стрелки. Такое явление произошло при низкой геомагнитной активности, таким образом можно предположить, что оно может быть достаточно распространенным как в Солнечной системе, так и за ее пределами.

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Кроме того, исследователи Европейского космического агентства обнаружили необычное зеленое свечение в атмосфере Марса. Явление исходит от атомов кислорода, возбуждаемых солнечным светом, а подобное явление наблюдают астронавты, когда смотрят на Землю с МКС.

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