Исследователи Европейского космического агентства обнаружили необычное зеленое свечение в атмосфере Марса. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

Оказалось, что сияние исходит от атомов кислорода, возбуждаемых солнечным светом. Подобное явление наблюдают астронавты, когда смотрят на Землю с МКС.

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Свое открытие ученые сделали с помощью газового орбитального аппарата TGO Nomad, который был запущен Королевским бельгийским институтом космической аэрономии (IASB-BIRA). Исследование проводилось под руководством доктора Маниша Пателя из Открытого университета Великобритании.

По словам исследователей, зеленое свечение Марса отличается от полярного сияния Земли. Ведь на нашей планете на этот тип взаимодействия частиц влияет магнитное поле Земли: оно притягивает частицы к полюсам.

Сияние Марса имеет другую природу. На Красной планете не существует глобального магнитного поля. Там атомы кислорода поднимаются до более высокого энергетического уровня, а когда они возвращаются в состояние покоя, производят зеленое излучение.

Орбитальный газовый аппарат фиксирует кислород на очень больших высотах. Он установил, что зеленое сияние образуется на высоте 80–120 километров над поверхностью Марса.

По словам доктора Пателя, изучение состояний атмосферы Марса очень важно для дальнейших спусков и посадок марсоходов на Красную планету.

Ранее мы писали о том, что ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс. Также сообщалось, что найдены источники "инопланетных" радиосигналов.