Місія під назвою "Любий Місяць" запланована на 2023 рік

Мільярдер з Японії шукає попутників для подорожі навколо Місяця. 45-річний Юсаку Маедзава заявив, що готовий оплатити таку мандрівку на кораблі компанії SpaceX для восьми осіб.

Кандидати мають відповідати двом критеріям просувати будь-яку, корисну для людства діяльність та бути готовими допомагати іншим членам екіпажу під час подорожі.

Свій квиток до Місяця японець сплатив ще два роки тому. Ціну не розголошують, але за словами Ілона Маска, це були "великі гроші". Місія під назвою "Любий Місяць" запланована на 2023 рік.