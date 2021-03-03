Мільярдер шукає супутників для подорожі навколо Місяця [ Редактировать ]
Мільярдер з Японії шукає попутників для подорожі навколо Місяця. 45-річний Юсаку Маедзава заявив, що готовий оплатити таку мандрівку на кораблі компанії SpaceX для восьми осіб.
Кандидати мають відповідати двом критеріям просувати будь-яку, корисну для людства діяльність та бути готовими допомагати іншим членам екіпажу під час подорожі.
Свій квиток до Місяця японець сплатив ще два роки тому. Ціну не розголошують, але за словами Ілона Маска, це були "великі гроші". Місія під назвою "Любий Місяць" запланована на 2023 рік.
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В компанії SpaceX готуються до випробування 10 версії міжпланетного корабля Starship. За словами Ілона Маска, до прототипу внесли зміни, які вдвічі збільшать шанси на успішну посадку
Випробування відбудуться цього тижня. Після старту з космодрому в Техасі, ракета має піднятися на висоту 10 кілометрів, і після кількох маневрів приземлитися на стартовому майданчику