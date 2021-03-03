Працювати чотири дні на тиждень ефективніше, ніж шість

Працювати чотири дні на тиждень ефективніше, ніж 6. Завдяки пандемії коронавірусу по всьому світу набирає обертів новий тренд скороченого робочого тижня.

За результатами досліджень, подекуди продуктивність зросла майже вдвічі. Деякі компанії запровадили нововведення тимчасово, хто на кілька місяців, а хто на рік.

В Іспанії ввели чотириденний робочий тиждень офіційно зі збереженням зарплати. Тамтешній уряд також розглядає можливість субсидування компаній, які пропонуватимуть скорочений тиждень.

Тенденція дісталася й Японії, де навіть існує спеціальний термін, що означає "смерть від перевтоми". У японському парламенті обговорюють пропозицію про надання співробітникам вихідного дня щотижня - для захисту їх добробуту.