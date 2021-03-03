Ще більше грошей бізнесу, який потерпає від коронавірусних обмежень. У Великій Британії оголосили про продовження фінансової підтримки аж до вересня. Щоправда, заплатити за це доведеться великим корпораціям. Для них збільшується податок з 19 до 25%.

Як уряд допомагає британцям пережити пандемію - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Минулий рік став найважчим для британського бізнесу у сучасній історії. Правила роботи мінялися ледь не щомісяця. І значну частину часу заклади були просто на просто зачиненими.

Сінді Сугру. директор музею Чарльза Діккенса:

Ми фінансово-незалежний музей, тобто майже 100% нашого прибутку отримуємо завдяки відвідувачам, здачі залу в оренду та продажам. Але оскільки ми були вимушені зачинитися, то втратили 98% заробітку. 2% надійшли з продажів онлайн.

Музей легендарного письменника, як і багато інших закладів країни, сам би не впорався з наслідками чотирьох локдаунів. Але завдяки допомозі уряду - вдалося обійтися без скорочень та продажу цінної колекції.

Сінді Сугру, директор музею Чарльза Діккенса:

Я абсолютно впевнена, що коли пандемія скінчиться і відновиться міжнародний потік туристів, ми зможемо знову стати на ноги. Звісно, це лише за умови, що продовжуватиметься підтримка від держави.

І фінансова допомога таки продовжиться щонайменше до вересня. Про це оголосив міністр фінансів країни під час уточнення бюджету на цей рік. У цій червоній валізі добрі новини для бізнесу. Держава й далі виплачуватиме зарплату найманим працівникам, які вимушено опинилися без роботи. На гранти можуть розраховувати приватні підприємці, готелі, заклади культури та спорту.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Ми повернемося до норми. У цьому бюджеті закладено план із трьох частин, який збереже роботу та гідне проживання людей. По-перше - ми продовжимо робити все необхідне, аби допомогти людям та бізнесу у цей кризовий момент.

Щоправда, ці додаткові 65 мільярдів для бізнесу спочатку треба десь узяти. Отже, уряд збільшує податки для найбільших корпорацій. Вони зростуть від 19 до 25 відсотків. Це стосується лише 10 процентів компаній країни. І навіть із підвищенням - британські податки для корпорацій залишатимуться найменшими в групі країн G-7.