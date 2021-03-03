Нескінченне судилище! На Черкащині вже рік не можуть винести вирок нетверезому водієві, який збив компанію підлітків. Ця трагедія сталась торік 5 січня у селі Гарбузин під Корсунем. Від отриманих травм 13-річний Андрій Кузнєцов загинув на місці, ще одного юнака від удару закинуло в салон автомобіля.

Та за цей злочин водій відсидів лише кілька місяців В СІЗО, адже суд його випустив під нічний домашній арешт…а вирок і досі не виніс.

Калюжі крові, сліди шин та осколки автомобільного скла - так рік тому виглядало узбіччя дороги в самісінькому центрі Гарбузина. Ввечері 5 січня легковик на швидкості буквально зніс компанію підлітків, які йшли вздовж шляху.

Через рік після тієї аварії Владислав помітно шкутильгає. Основний удар автомобіля прийшовся на нього та його 13-річного друга Андрія. Той помер у кареті швидкої, Влад отримав численні переломи. Через лобове скло його закинуло в салон автомобіля, а нетверезий водій цього навіть не помітив, розповідає хлопець.

Владислав Каракай, постраждалий в ДТП:

Водій на мене ніяк не реагував, він продовжував рухатись і зупинився метрів через 400 тому, що його підрізав інший автомобіль. В мене боліло все тіло, потім я взяв телефон у водія зателефонував батькові, у швидку зателефонував.

За кермом тоді був житель Корсуня Віталій Голбан. Він повертався з риболовлі. Поліція виявила в його крові 2.6 проміле алкоголю. З такими беззаперечними доказами батько Владислава вважав, що справа закінчиться швидко. Але вирок водієві і досі не оголосили.

Віталій Каракай, батько постраждалого:

Ні телефонних дзвінків не було, ні намагався геть, ноль. Він сказав, я общатись ні з ким не буду, все равно я сяду та і все.

Щоправда, відсидів Віталій Голбан лише кілька місяців, у СІЗО. Наприкінці минулої весни Городищенський районний суд випустив його під нічний домашній арешт. Після цього батько загиблого Андрія Кузнєцова взагалі відмовився ходити на засідання. Замість нього - присутній адвокат.

Микола, адвокат потерпілої сторони:

Йому важко, він приїздив на допит, йому дуже важко. Справа така не легка. Ви ж розумієте - дитині 13 років було і вона загинула. Йому важко.

Сьогодні мало б відбутись останнє засідання у цій справі. На водія чекав вирок, але його адвокат не очікував у залі суду на пресу. І вимагав заборонити зйомку. Суддя без жодних ухвал дав усні вказівки журналістам.

Ви можете знімати мене, прокурора, потерпілих, оскільки захист заперечує - їх, будь ласка, не знімать.

Таку поведінку адвоката та судді сторона обвинувачення та представники потерпілих оскаржили. Тоді захисник Віталія Голбана заявив відвід судді, а обуреним журналістам порадив не втручатися у не свої справи.

Не влізайте не в свої справи, що значить не в свої справи? Бо є адвокат, він виконує свою роботу, а ви виконуйте свою.

Відвід суддя прийняв і завершив засідання, навіть не розпочавши. А от адвокат водія ошелешив присутніх заявою щодо свого підзахисного.

Віталій Гречуха, адвокат обвинуваченого:

В мене таких доказів, що він був п'яний чи тверезий - немає, ви правильно мене зрозуміли? Таких доказів немає.

На наступному засіданні вирок Віталій Голбан теж не отримає. Бо воно стосуватиметься винятково клопотання щодо відводу судді. Якщо його замінять, наступний - розглядатиме справу заново.