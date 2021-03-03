Сором Нових Санжар та геройство медиків: рік тому в Україну прийшов коронавірус [ Редактировать ]
Рівно рік тому в Україну офіційно прийшов коронавірус. Перший випадок тоді підтвердили у Чернівцях. Пандемія стала випробуванням не лише для нашої медичної системи, а й для звичайних українців. Було й геройство медиків і сором Нових Санжар. Бізнесмени, які наживалися на продажі масок, і волонтери, які вкотре рятували українців. Як змінилося наше життя за цей рік - у сюжеті Даніїла Снісара.
Так усе починалося. Про те що, смертоносний COVID-19 потрапить в Україну стало зрозуміло ще на початку 2020. Налякані новинами із ЗМІ українці із жахом чекали на евакуйованих з Китаю наче на чуму. Сотні мешканців різних регіонів тоді виходили протестувати - лише аби привезли не до них. У той час як наші співвітчизники сідали в літак в Ухані - на Тернопільщині неподалік санаторію "Медобори" - молилися та співали Богородиці, аби людей не розмістили там на обсервацію.
Це ж наше місто. Боронь Боже воно розповсюдиться? Шо вони собі думають?
В одному з госпіталів на Львівщині дізнавшись, що людей везуть не до них - зі сльозами на очах співали гімн України.
Тимчасовий прихисток для наших громадян влада тоді таки знайшла: санаторій у Нових Санжарах, що на Полтавщині.
Ці шокуючі кадри тоді облетіли увесь світ - місцеві жителі закидали камінням автобус з евакуйованими з Ухані, серед яких були і діти.
Як згодом виявилося - усі вони здорові. А перший офіційно підтверджений випадок COVID-19 - зареєстрували аж третього березня, у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. У місті ввели карантин. Чоловіка госпіталізували. У підсумку він видужав.
Але епідемія почала стрімко ширитися Україною. З аптек у момент зникли усі маски і антисептики. Як згодом виявилося - їх просто продали. За даними митників у січні-лютому 2020 українські бізнесмени вивезли закордон 500 тонн засобів захисту.
Масок немає. Ні в одной аптеці, кажу зразу.
А далі був перший і найжорсткіший локдаун. Хоча в країні на той час офіційно було менше тисячі випадків Ковіду. Зупинився транспорт, потяги та літаки. Басейни, кінотеатри, музеї - під замком. А школярі та студенти - на дистанційці. Крім аптек та продовольчих магазинів в Україні не працювало нічого. Офіційно.
Загалом, від початку пандемії, Україна пройшла через три локдауни. Іноді доходило й до комічного, коли десятки правоохоронців бігали за спортсменом, який хотів позайматися на столичному Гідропарку.
Останній карантин був у січні і не такий жорсткий. Після цього стрімко зменшилась захворюваність. Але нині кількість нових випадків коронавірусу знову зростає, усе більше регіонів стають червоними. І карантинний світлофор найближчим часом навряд чи відкриє нам дорогу до звичного доковідного життя.
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