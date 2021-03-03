Доведеться показати все! Гроші, квартири, автівки і цінності. Влада взяла курс на виведення з тіні "сірих" доходів українців. І називається це податкова амністія. Декларувати статки доведеться усім. Хоча і з ремаркою - добровільно. Олена Логінова розбиралася в темі і розкаже про підводне каміння.

"Податкова амністія" - звучить інтригуюче! Начебто, це має означати звільнення від податків. Але насправді, тепер свої статки треба буде задекларувати. Та ще й заплатити з них податок.

Я би не хотіла, я вважаю це зайве для простих людей, ті хто там заробляють, отримують великі кошти, хай вони отчитуються звідки вони беруть.

Взагалі то це правильно, в нормальних країнах потрібно декларувати свої доходи.

Зробити як в "нормальних" країнах вирішили і в українському парламенті. Нещодавно, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд законопроекти про податкову амністію. Так українцям пропонують, одноразове декларування своїх доходів і статків, зароблених до першого лютого цього року. Все для того аби вивести з тіні неофіційні. Торкнутися таке нововведення має всіх громадян, які отримували гроші в конвертах. При цьому влада запевняє - справа буде добровільною.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Амністія - це справа абсолютно добровільна. Ми в жодному випадку не примушуємо нікого - Більше того амністії не підлягають ті кошти які людина заробила і з яких сплатила податки - вони вже є вільні, вони не підлягають амністії. власне ми даємо людям, які не сплачували податки за 30 років Незалежності підвести риску під своїм темним минулим і розпочати життя фінансове з чистого аркушу.

Але з такої ініціативою погоджуються не всі народні обранці. Деякі запевняють - в такому декларуванні є й певні ризики для людей.

Олександра Кужель, народний депутат, "Батьківщина":

Це впроваджується система тотального контролю і доставання українців. Вам говорять шановний, ви за свої гроші заробили - купили хату, а тепер сплатіть за це ще 5% податків. А якщо ви не задекларувались то це вже буде відповідальність кримінальна.

Тож що ж означає така податкова амністія? Кого з українців вона торкнеться і що саме треба буде вносити в одноразову декларацію? Отже, писати потрібно буде про будь-які активи, зокрема й гроші. Рухоме та нерухоме майно, цінні папери. При цьому треба буде сплатити одноразовий податок на активи в Україні він складе 5 %, а якщо вони мають закордонне походження, то всі 9%.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Цей законопроект направлений в першу чергу на так званий середній клас. Середній клас плюс. Тобто на тих можливо ФОПів, можливо підприємців власників бізнесу, керівників чи менеджерів, які працюють і отримували протягом інших років зарплату в конвертах

Влада заспокоює, декларувати доходи і статки будуть не всі. Звільняються від подачі декларацій ті, хто володіє грошовими активами - вартістю не більше 400 тисяч гривень. Квартирою, що менше - 120 кв. метрів, або житловим будинком - до 240 кв. метрів. Це може бути також незавершене будівництво.

Нежитлова нерухомість, як-то, наприклад, офісні приміщення - до 60 кв. метрів. Також не потребує декларування один транспортний засіб, при умові що він розрахований на менше ніж десятеро людей. Все що перевищує ці норми, зокрема мотоцикли, літаки, вертольоти та яхти, будь ласка, на звіт. Здавалося б, українцям з невеликими статками боятися нічого, але не все так просто.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Якщо вони це спробують створити. То, по-перше, вони зіштовхнуться з тиском, з боку обурення. Буде вибух. Крім того, треба розуміти що цим стоїть фізична адміністративна робота, в цьому випадку мільйони людей повинні заповнити ці декларації, чого раніше не робили.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Начебто декларація називається добровільною а якщо ти її не подав, то вважається, що ти повідомив податковому органу про відсутність у тебе таких майна і доходів і отже він може прийти до тебе на перевірку і сказати що ну друже мій, твої доходи не співзмірні з твоїм майном - і нарахуємо тобі вже податок за повною ставкою - 18,5%.

Отож поки це лише початковий етап. Законопроєкт ще має пройти перше та друге читання. Але якщо його таки ухвалять, так звана податкова амністія розпочнеться з першого липня і встигнути задекларувати свої статки треба буде протягом одного року. Інакше, можете чекати перевірок, а потім існує велика ймовірність ще більших податкових санкцій.