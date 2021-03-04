В окопах Донбасу журналісти "Подробиць" зустріли музиканта-віртуоза [ Редактировать ]
Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левенок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати на кількох музичних інструментах. Докладніше - далі.
Околиці фронтової Авдіївки. Він трепетно дістає інструмент і замість звуків війни тут починає лунати музика.
Музика й філософія. Військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут. На фронті. Позивний "Паганіні".
Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку-батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти пріоритети. Саме тому я зараз захищаю державу, її територіальну цілісність і незалежність. Для мене це питання життя.
Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини. Випускник Національної музичної академії. Йому двадцять сім. Лауреат міжнародних музичних конкурсів.
Антон Антонов, військовослужбовець Збройних сил України:
Мене з давніх-давен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів - скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра, вона датована 1739 роком. Мій дідусь з цією скрипкою пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії.
Тепер Антон воює вже п'ятий рік. Та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа. Рояль. Маестро напам'ять грає класику. І ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта.
Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує складну музику.
Антон каже, музика і військо то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими й ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою. Людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано він грає на флейті, акордеоні та віолончелі.
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