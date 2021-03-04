У Швеції злодій з ножем напав на перехожих [ Редактировать ]
У Швеції чоловік із ножем напав на людей. Інцидент стався у місті Ветланда напередодні. Восьмеро людей поранені, з них п'ятеро у важкому стані. Зловмисникові від 20 до 30 років.
Силовики його підстрелили, він у лікарні. Мотиви злочину поліцейські поки що не називають, але кваліфікацію справи змінили з умисного вбивства на теракт.
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