Восьмеро людей поранені, з них п'ятеро у важкому стані

У Швеції чоловік із ножем напав на людей. Інцидент стався у місті Ветланда напередодні. Восьмеро людей поранені, з них п'ятеро у важкому стані. Зловмисникові від 20 до 30 років.

Силовики його підстрелили, він у лікарні. Мотиви злочину поліцейські поки що не називають, але кваліфікацію справи змінили з умисного вбивства на теракт.