На Київщині у браконьєрів вилучили півтори сотні щиглів [ Редактировать ]
Понад півтори сотні щиглів вилучила Держекоінспекція у браконьєрів на Київщині. Через недбале поводження частина птахів загинула, ще кілька особин постраждали, їх передали орнітологам на лікування.
Решту випустили в природне середовище. Щиглі - рідкісні птахи, які охороняються за Бернською конвенцією. На них дуже високий попит у країнах Близького Сходу.
Одна особина може коштувати до ста доларів. Натомість штраф, який зобов'язані сплатити браконьєри, становить лише 850 гривень.
по теме
Продавали живий товар за ціною від п'ятисот до тисячі доларів за особину. Затриманим загрожує до п'яти років за ґратами
Єдиний моряк евакуювався з палуби самотужки, коли там спалахнула пожежа. А пухнастих супутників - залишив. Військові помітили їх у бінокль
Масштабну схему із дерибану українського лісу викрили в СБУ. За даними правоохоронців лісники з Харківщини та Луганщини через фіктивні контракти на деревину виводили державні гроші
Працівники музею об'єднали Всесвітній день котів і День музейного селфі, що через локдаун не змогли провести в січні - що з того вийшло?
Трагедия произошла утром на улице Школьной. Первой выпрыгнула из окна 9 этажа 40-летняя хозяйка квартиры. Через полчаса из этого же окна выбросилась ее 64-летняя мать. Известно, что обе женщины страдали психическими расстройствами и стояли на учете