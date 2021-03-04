Одна особина може коштувати до ста доларів

Понад півтори сотні щиглів вилучила Держекоінспекція у браконьєрів на Київщині. Через недбале поводження частина птахів загинула, ще кілька особин постраждали, їх передали орнітологам на лікування.

Решту випустили в природне середовище. Щиглі - рідкісні птахи, які охороняються за Бернською конвенцією. На них дуже високий попит у країнах Близького Сходу.

Одна особина може коштувати до ста доларів. Натомість штраф, який зобов'язані сплатити браконьєри, становить лише 850 гривень.