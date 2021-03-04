На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та фургон [ Редактировать ]
Одна людина загинула, ще троє в реанімації. Такі наслідки автотрощі, яка сталася напередодні ввечері у селі Грушвиця, на Рівненщині. На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та фургон.
Удар був такої сили, що автівки перетворилися на брухт. Людей буквально затисло в салонах, їх діставали рятувальники.
Попередньо відомо, що серед потерпілих - жителі міста Суми. Чоловіки далекобійники, їхали на заробітки. Причини автотрощі встановлюють слідчі.
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