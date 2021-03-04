Французькі вчені вперше виростили трюфель у лабораторії [ Редактировать ]
Найдорожчий делікатес у світі. Французькі вчені вперше у штучних умовах виростили білий трюфель. Він уп'ятеро дорожчий за чорний у ціні сягає п'яти тисяч євро за кілограм. І раніше ріс лише в природних лісах. Коли ж рідкісний гриб зможе вирощувати кожен охочий дивіться далі.
У цій велетенській теплиці понад тисяча саджанців молодих дубів. Але дерева не прості. У кореневу систему кожного з них підсадили грибницю білого трюфеля. Коштовний гриб росте саме в симбіозі з дубом - вони на двох ділять поживні речовини.
Бруно Робен, очільник асоціації французьких питомників:
Ці рослини чекають на своїх власників і готові до висаджування в ґрунт. За кілька років з них виросте трюфельний сад. Кожен саджанець ми двічі перевірили на наявність грибниці й позначили відповідною етикеткою.
"Трюфельні" дуби - результат 20 років роботи французьких науковців і фермерів. У 2008 році науковці зробили перший вдалий крок - їм вдалося "підсадити" білий гриб до дерева.
П'єр Камалетті, директор лабораторії:
Найпершим і найскладнішим завданням для нас було переконатися, що гриб і дерево можуть дружньо співіснувати. Ми знали, як це працює із чорним трюфелем, але білий для науковців був таємницею.
Відтоді 13 років чекали результату. І лише тепер зуміли зібрати перші сім "плодів". Уперше гриби виростили штучно і не в природному для них регіоні французьких Альпах.
Білі трюфелі трапляються в Італії, на Балканах і дуже рідко у Швейцарії. На всю Європу щороку збирають лише кілька кілограмів. Тож і ціна відповідна. П'ять тисяч євро за кілограм - це вп'ятеро дорожче за чорний трюфель.
Утім, аграрії поки що на золоті гори не сподіваються. Мішель - один з фермерів, якого вчені залучили до експерименту. На його ділянку 10 років тому висадили кілька дубів з білим трюфелем у кореневищі. Врожаю чоловік - досі не дочекався.
Мішель Готьє, фермер:
Коли саджаєш яблуню, точно знаєш, що на ній вродить і скільки. Люди вирощують яблука всюди, на всіх широтах. А от вкладати 30-40 тисяч євро в саджанці з білим трюфелем, коли не знаєш, чи виросте з нього щось. Це відчайдушна ідея.
Щоб рідкісний гриб вродив, потрібен особливий склад ґрунту і тепло, щонайменше 20 градусів за Цельсієм. Та й за дотримання всіх умов "дозріватиме" трюфель не менше ніж 10 років.
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