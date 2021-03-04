Одна людина загинула, ще троє в реанімації. Такі наслідки автотрощі, яка сталася напередодні ввечері у селі Грушвиця, на Рівненщині. На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та фургон.

Удар був такої сили, що автівки перетворилися на брухт. Людей буквально затисло в салонах, їх діставали рятувальники. Попередньо відомо, що серед потерпілих - жителі міста Суми.

Чоловіки далекобійники, їхали на заробітки. Причини автотрощі встановлюють слідчі.