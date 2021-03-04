У М'янмі силовики розстріляли 38 людей на акції протесту [ Редактировать ]
Щонайменше 38 людей загинули під час чергових протестів у М'янмі, люди мітингують проти військового перевороту. Силовики застосували не тільки гумові, а й бойові кулі.
Напередодні загинули ще 18 учасників акцій непокори. Вони тривають із першого лютого, коли владу у країні захопила військова хунта.
Мітингарі вимагають також звільнення лідерів демократично обраного уряду, зокрема лідерки Аунг Сан Су Куі, яку ув'язнили в день перевороту.
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