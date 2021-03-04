Силовики застосували не тільки гумові, а й бойові кулі

Щонайменше 38 людей загинули під час чергових протестів у М'янмі, люди мітингують проти військового перевороту. Силовики застосували не тільки гумові, а й бойові кулі.

Напередодні загинули ще 18 учасників акцій непокори. Вони тривають із першого лютого, коли владу у країні захопила військова хунта.

Мітингарі вимагають також звільнення лідерів демократично обраного уряду, зокрема лідерки Аунг Сан Су Куі, яку ув'язнили в день перевороту.