В Китае ученые и инженеры смогли разработать перспективную двигательную установку, способную разгонять самолеты до невероятных скоростей в 16 Маха (19600 км/ч), т.е. такой двигатель способен превысить скорость пули в 16 раз.

Таких показателей удалось достичь благодаря беспрецедентным характеристикам с точки зрения тяги, топливной эффективности и стабильности работы, сообщает

Мощности установки вполне достаточно, чтобы летательный аппарат облетел Землю всего за 2,5 часа. Изобретатели назвали его "прямоточным воздушно-реактивным двигателем с косой прямой детонацией" Sodramjet.

Испытание Sodramjet в аэродинамической камере

"Двигатель позволит самолетам взлетать горизонтально с взлетно-посадочной полосы аэропорта, и выходить на суборбитальный полет вокруг Земли, затем снова возвращаться атмосферу и приземляться в аэропорту", ​​- заявили ученые под руководством профессора Цзян Цзунлиня из Института механики Китайской академии наук.

Также такой сверхзвуоковой мотор обладает очнеь высокой степенью надежности и долговечности, ведь в нем вообще нет движущихся частей. В их основе относительно простая конструкция, состоящая из одноступенчатого воздухозаборника, инжектора водородного топлива и камеры сгорания.

Перспективный летательный аппарат с прямоточным двигателем Sodramjet

Принцип работы прост: высокоскоростной ветер попадает в воздухозаборник, возникают ударные волны с чрезвычайно высокой температурой и давлением. Ударные волны, встречаясь с водородным топливом в камере сгорания, вызывают контролируемый взрыв, толкающий двигатель вперед. Эффект от работы "прямотока" напоминает выхлопы космических кораблей из фантастических фильмов вроде "Звездных войн".

Во время тестовых запусков ученым удалось добиться разгона до 9 Маха (11025 км/ч). Однако в теории такой воздушно-реактивный двигатель способен разгоняться до скоростей, в 16 раз превышающие скорость звука.

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