Еще в сентябре 2020 года комитет Парламента подал депутатам рекомендацию о принятии этого закона/ фото: 5.ua

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, обязывающий граждан других государств при оформлении виз в страну подавать свои биометрические данные.

Проект поставления был разработан Министерством иностранных дел Украины. Он поступил на рассмотрение народным депутатам под номером 3630.

Отмечается, что отказ подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы. Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Известно, что еще в сентябре 2020 года комитет Парламента подал депутатам рекомендацию о принятии этого закона.

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Кроме того, в правительстве Украины заявили, что Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, а предыдущий запрет назвали "форс-мажорным решением".

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