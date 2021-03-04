522 миллионов гривен инвестировала Group DF Дмитрия Фирташа в модернизацию трех заводов по производству минеральных удобрений азотного холдинга Ostchem в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF. Группа вложила 131,5 млн грн в "Северодонецкий Азот", 269,8 млн - в Черкасский "Азот" и 120,6 млн - в "Ривнеазот".

Крупнейшими инвестиционными проектами 2020 года стали восстановление полного цикла производства на "Северодонецком Азоте" - запуск производства собственного аммиака и карбамида, а также запуск на этом предприятии линии по упаковке готовой продукции в биг-беги.

На Черкасском "Азоте" было модернизировано производство аммиачной селитры (завершен 2-летний проект обновления грануляционной башни), а также инвестиции осуществлялись в базовые цеха - карбамида и азотной кислоты. На "Ровноазоте" стартует масштабный проект по строительству агрегата карбамида и производства КАС.

"Эмбарго на ввоз российских удобрений в Украину и относительно низкие цены на газ летом 2020 года позволили нам приступить к масштабной модернизации предприятий холдинга. Благодаря значительным инвестициям нам удалось стабилизировать объемы производства на Черкасском "Азоте" и "Ривнеазоте". Следующий этап - постепенное увеличение загрузки на "Северодонецком Азоте", - отмечает Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF. По его словам, в следующем году группа намерена увеличить капитальные инвестиции.

Масштабная модернизация основных фондов предприятий продолжится и в 2021 году. "Главная цель - повысить безопасность производства, операционную эффективность, уменьшить себестоимость продукции и конечно же увеличить объемы производства. Мы делаем такие инвестиции, которые позволяют нашим заводам повысить конкурентоспособность на глобальных рынках", - отметил Арестархов.