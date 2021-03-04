Сьогодні виповнилося 72 роки від дня народження видатного українського композитора і поета, фактично, засновника української естрадної музики та автора пісні, яку вважають неофіційним гімном України, Володимира Івасюка. За всього 30 років життя майстер встиг написати майже дві сотні творів.

І якщо більшість із них широкому загалу навряд чи відома, то наспівати головний хіт, без сумніву, може кожен українець, лише почує: "Ти признайся мені...". Загадкові обставини смерті автора "Червоної рути" та "Водограю" 1979 року спровокували версії щодо ймовірної причетності до неї радянських спецслужб, а похорон митця у Львові перетворився на масову акцію антирадянського протесту.

За тодішньою офіційною версією Івасюк наклав на себе руки. І лише 2019 року фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз установили, що самогубство не могло бути причиною смерті митця.