В Україні вшановують пам’ять видатного композитора Володимира Івасюка [ Редактировать ]
Сьогодні виповнилося 72 роки від дня народження видатного українського композитора і поета, фактично, засновника української естрадної музики та автора пісні, яку вважають неофіційним гімном України, Володимира Івасюка. За всього 30 років життя майстер встиг написати майже дві сотні творів.
І якщо більшість із них широкому загалу навряд чи відома, то наспівати головний хіт, без сумніву, може кожен українець, лише почує: "Ти признайся мені...". Загадкові обставини смерті автора "Червоної рути" та "Водограю" 1979 року спровокували версії щодо ймовірної причетності до неї радянських спецслужб, а похорон митця у Львові перетворився на масову акцію антирадянського протесту.
За тодішньою офіційною версією Івасюк наклав на себе руки. І лише 2019 року фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз установили, що самогубство не могло бути причиною смерті митця.
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