В Україні зафіксували найбільше заражень на COVID-19 з початку року [ Редактировать ]
Уряд критикують і через наднизькі темпи вакцинації в Україні. За 10 днів щеплення від коронавірусу отримали лише 9 тисяч українців і це по одній дозі, а потрібно - дві! Якщо так триватиме і далі, то кампанія розтягнеться на роки.
А статистика захворюваності - зростає. За останню добу виявили 10 тисяч інфікованих! І це найбільше від початку року. Тих, хто одужав удвічі менше. В безумовних антилідерах - Київ. Такої кількості заражень у місті не фіксували вже дуже давно. Крім того, складна ситуація в Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
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