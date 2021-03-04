Уряд критикують і через наднизькі темпи вакцинації в Україні. За 10 днів щеплення від коронавірусу отримали лише 9 тисяч українців і це по одній дозі, а потрібно - дві! Якщо так триватиме і далі, то кампанія розтягнеться на роки.

А статистика захворюваності - зростає. За останню добу виявили 10 тисяч інфікованих! І це найбільше від початку року. Тих, хто одужав удвічі менше. В безумовних антилідерах - Київ. Такої кількості заражень у місті не фіксували вже дуже давно. Крім того, складна ситуація в Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.