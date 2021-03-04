Олена Зеленська презентувала стратегію безбар'єрності [ Редактировать ]
Руйнуємо бар'єри. Сьогодні перша леді та прем'єр-міністр презентували стратегію безбар'єрності. Причому в це поняття вони вклали якнайширший зміст: від соціального до фізичного. Тобто йдеться і про комфорт та зручність інфраструктури, і про інклюзивну освіту, і навіть про боротьбу зі стереотипами.
Олена Зеленська, дружина президента України:
Ця стратегія є всеукраїнською та охоплює 6 напрямків, які ми виділили для боротьби з безбар'єрністю від соціальної безбар'єрності до фізичної. Є всі передумови, щоб ця стратегія жила не лише на папері, а мала продовження в житті. Була зроблена велика робота, багато напрямків були розширені. Вони стали більше структурованими.
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