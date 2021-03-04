Руйнуємо бар'єри. Сьогодні перша леді та прем'єр-міністр презентували стратегію безбар'єрності. Причому в це поняття вони вклали якнайширший зміст: від соціального до фізичного. Тобто йдеться і про комфорт та зручність інфраструктури, і про інклюзивну освіту, і навіть про боротьбу зі стереотипами.

Олена Зеленська, дружина президента України: