Загроза нового штурму. Американські конгресмени екстрено скасували призначене на сьогодні засідання. І все через інформацію, що біля Капітолію знову може бути гаряче.

Звідки такі чутки? І наскільки реальним є нове загострення? Наш кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона - розкаже про ситуацію.

Не тільки Капітолій, але і територія на 3 квартали навколо нього, оточені височезним металевим парканом. Поверх якого ще й колючий дріт розтягнули. Поліцейські на кожному кроці. Бійці Нацгвардії із бойовою зброєю в руках отримали наказ діяти рішуче. Машини швидкої (одразу кілька), які чергують всередині периметра. Так американські законодавці відреагували на загрозу нового штурму.

Річ у тім, що поліція Капітолія отримали оперативну інформацію від однієї з американських розвідувальних структур. Начебто саме 4 березня прихильники Трампа збираються знову штурмувати конгрес. Найімовірніше, перехопили їхні розмови в інтернеті. Ну і звісно ж все це викликало паніку.

Тим більше, що дата непроста. До 1933 року саме 4 березня відбувалася інаугурація президента. От і вирішили, що ті, хто не згоден із підсумками останніх президентських виборів, можуть сьогодні спробувати знов зібратися біля Капітолію. І що буде далі - передбачити неможливо. Тому ще за добу перекрили всі підходи і під'їзди до будівлі, до якої і без того було не підійти без спеціальної перепустки.

Вирішили від гріха подалі перенести засідання Палати представників, попросивши конгресменів сьогодні навіть на роботу не виходити. І перекинули в цей район додаткові підрозділи силовиків.

А щоб не нагнітати і без того непросту ситуацію, тримають підкріплення не на виду, а в середині будівлі. Паралельно - особливо не анонсуючи свою роботу - працює ФБР, виявляючи тих, хто ймовірно збирається прийти сьогодні і тих, хто був тут під час першого штурму.

Главу відомства Крістофера Рея законодавці навіть на килим викликали, щоб зрозуміти ситуацію.

Крістофер Рей, директор ФБР:

Що на нашу думку зараз найбільше загрожує Америці, так це одинаки. У певних випадках - маленькі групи. Люди, що мають радикальні погляди, координують діяльність онлайн, і вони не десь за кордоном, а всередині самих Сполучених штатів і готові атакувати.

Саме тому і попередження щодо "4 березня" силовики сприйняли більш ніж серйозно. Не під запис зізнаються, що і самі розуміють - перестраховуються. Кількість офіцерів, бойова зброя, перекриті вулиці. Все це надто масштабно, надто помпезно, якщо хочете - надто показово! Реакція не співмірна із загрозою. Але кажуть - краще так, ніж знову допустити події, від яких Америка і досі не отямилася.