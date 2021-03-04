Оксана Марченко планує розпочати кампанію проти вирубки українського лісу [ Редактировать ]
Питання екології - пріоритетне. Українська журналістка та громадська діячка, Оксана Марченко планує розпочати кампанію проти вирубки українського лісу. Про це вона заявила під час прес-конференції українським ЗМІ.
Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:
Я могу заниматься экологическими программами. Меня очень сильно тревожит вырубка лесов. Потому, что для этого нужна политическая воля, для этого нужна сила сказать: "Нет, стоп, мы не рубим или у нас мораторий, или мы необработанную древесину не продаем". Но посмотрите, ну разве сегодня кто-то слушает? Нет, они принимают законы, пожалуйста. Лысые горы.
по теме
Під час прибирання пляжів кількох добровольців ушпиталили після вдихання випарів нафти. Тож влада закликала жителів триматися подалі від місць забруднення.
В Министерстве экологии Израиля заявили об экологическом бедствии
Из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды
Новонароджене дитинча горили в Берлінському зоопарку виявилося дівчинкою. За словами співробітників, це дає змогу збільшити популяцію горил у звіринці в майбутньому. Маляті лише тиждень
У Джелалабаді на сході Афганістану застрелили трьох працівниць місцевого телеканалу. Ще одну поранили, вона в критичному стані. Нападника затримали. За попередніми даними, він пов'язаний із Талібаном