SpaceX запустить у космос український супутник [ Редактировать ]
Компанія SpaceX погодилася запустити український супутник "Січ 2-1", - про це повідомили у комітеті Верховної Ради з економічного розвитку. Попередньо узгодили умови контракту, його можуть підписати наступного тижня. Україна заплатить американській компанії мільйон доларів.
Вітчизняний космічний апарат дистанційного зондування Землі виготовило конструкторське бюро "Південне". Супутник зробили наприкінці 2019 року, відтоді тривали випробування.
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