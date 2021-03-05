Вулиці у селі Блиставиця не бачили асфальту вже 20 років

Жителі села Блиставиця на Київщині потопають у багнюці. З настанням весни чи просто після рясних дощів люди щоразу стикаються з новими перешкодами. Чому посеред сучасних будинків і досі немає дороги?

Виїжджаєш не просто так - це глина. Це навіть не земля - в ній застряг, вліз витягується, - і бампер…

Тут могла бути нова європейська дорога. Та замість неї - суцільні руїни. Вулиці Шевченка та Незалежна в селі Блиставиця вже 20 років не бачили асфальту. Місцеві скаржаться, щоразу коли йде рясний дощ, дорога перетворюється на суцільне багно, проїхати майже неможливо.

Владислав Гедз, житель села Блиставиця:

Я сам особисто тут застрявав. Можу приїхати о 12 годині ночі і це потрібно дзвонити сусіду, щоб він мене вночі витягував.

Наразі на цих двох вулицях мешкає понад п'ятнадцять сімей. І людей стає дедалі більше, - кажуть місцеві. Та навіть загородити своє подвір'я не можуть, адже й досі не знають, де межі дороги. А ями - тільки глибшають. Тому щоб бодай якось підрівняти шлях, односельці власними зусиллями засипали вулиці щебенем. Проте нині від нього нічого не залишилось.

Дар'я Ярова, жителька села Блиставиця:

Я думаю, не може бути такого, що люди за свій кошт мають власними зусиллями робити дорожнє покриття.

Олена Іванова, жителька села Блиставиця:

Ось тут ми виїхати зовсім не можемо - я тиждень тому батька в лікарню везла і машина, бампер пішов в грязюку.

Люди бідкаються: через погану дорогу до їхніх будинків не те, що легковик, а навіть "швидка" та пожежна не доїдуть.

Дар'я Ярова, жителька села Блиставиця:

Ми вже не сподіваємось на новий асфальт, але хоч якесь мінімальне покриття, щоб було.

Олена Іванова, жителька села Блиставиця:

У нас немає другої можливості виїхати на центральну дорогу. Що нам робити?

Що робити - не знають і в сільській раді. Там кажуть: численні скарги громади розглянули, та допомогти нічим не можуть, адже бюджет розподіляє Бучанська ОТГ.

Світлана Микиша, староста села Блиставиця:

Ми зараз готуємо звернення до Бучанської міської ради, щоб дізнатись - на якому етапі виготовлення проєкту.

У Бучанській міській раді твердять: наразі зосереджені на соціальному розвитку села. Ситуацію з дорогами з'ясують, але згодом.

Анастасія Вигівська, в. о. завідувача сектору житлово-комунальної інфраструктури:

Зараз ми надали перевагу дитячому садочку, потім буде дорога. Ми вийдемо на обстеження і вирішимо, які є шляхи покращення даної ситуації - можливо, таким чином, а можливо ще трохи почекаємо і зробимо хорошу дорогу.

Доки влада вирішує питання на законодавчому рівні, селяни намагаються лагодити дорогу самотужки.