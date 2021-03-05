20 років без асфальту: село Блиставиця на Київщині потопає у багнюці [ Редактировать ]
Жителі села Блиставиця на Київщині потопають у багнюці. З настанням весни чи просто після рясних дощів люди щоразу стикаються з новими перешкодами. Чому посеред сучасних будинків і досі немає дороги?
Виїжджаєш не просто так - це глина. Це навіть не земля - в ній застряг, вліз витягується, - і бампер…
Тут могла бути нова європейська дорога. Та замість неї - суцільні руїни. Вулиці Шевченка та Незалежна в селі Блиставиця вже 20 років не бачили асфальту. Місцеві скаржаться, щоразу коли йде рясний дощ, дорога перетворюється на суцільне багно, проїхати майже неможливо.
Владислав Гедз, житель села Блиставиця:
Я сам особисто тут застрявав. Можу приїхати о 12 годині ночі і це потрібно дзвонити сусіду, щоб він мене вночі витягував.
Наразі на цих двох вулицях мешкає понад п'ятнадцять сімей. І людей стає дедалі більше, - кажуть місцеві. Та навіть загородити своє подвір'я не можуть, адже й досі не знають, де межі дороги. А ями - тільки глибшають. Тому щоб бодай якось підрівняти шлях, односельці власними зусиллями засипали вулиці щебенем. Проте нині від нього нічого не залишилось.
Дар'я Ярова, жителька села Блиставиця:
Я думаю, не може бути такого, що люди за свій кошт мають власними зусиллями робити дорожнє покриття.
Олена Іванова, жителька села Блиставиця:
Ось тут ми виїхати зовсім не можемо - я тиждень тому батька в лікарню везла і машина, бампер пішов в грязюку.
Люди бідкаються: через погану дорогу до їхніх будинків не те, що легковик, а навіть "швидка" та пожежна не доїдуть.
Дар'я Ярова, жителька села Блиставиця:
Ми вже не сподіваємось на новий асфальт, але хоч якесь мінімальне покриття, щоб було.
Олена Іванова, жителька села Блиставиця:
У нас немає другої можливості виїхати на центральну дорогу. Що нам робити?
Що робити - не знають і в сільській раді. Там кажуть: численні скарги громади розглянули, та допомогти нічим не можуть, адже бюджет розподіляє Бучанська ОТГ.
Світлана Микиша, староста села Блиставиця:
Ми зараз готуємо звернення до Бучанської міської ради, щоб дізнатись - на якому етапі виготовлення проєкту.
У Бучанській міській раді твердять: наразі зосереджені на соціальному розвитку села. Ситуацію з дорогами з'ясують, але згодом.
Анастасія Вигівська, в. о. завідувача сектору житлово-комунальної інфраструктури:
Зараз ми надали перевагу дитячому садочку, потім буде дорога. Ми вийдемо на обстеження і вирішимо, які є шляхи покращення даної ситуації - можливо, таким чином, а можливо ще трохи почекаємо і зробимо хорошу дорогу.
Доки влада вирішує питання на законодавчому рівні, селяни намагаються лагодити дорогу самотужки.
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