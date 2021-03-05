Потужна повінь знесла гігантський причал у штаті Кентукі [ Редактировать ]
В американському штаті Кентукі повінь змила частину причалу для яхт. Місцевим жителям вдалося зафільмувати, як гігантську конструкцію понесло річкою. Через загрозу руйнування влада перекрила рух кількома мостами.
Негода вирує у східному штаті упродовж тижня. Через рясні зливи розлилися річки. Губернатор оголосив надзвичайний стан. До протидії стихії залучили нацгвардію.
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